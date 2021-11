Verso l'incontro DAZN-Governo: lo stop alla doppia utenza potrebbe slittare

Il pressing di tifosi, politica e istituzioni potrebbe portare alla parziale retromarcia di DAZN sul tema dello stop alla visione della Serie A in contemporanea su due device con un singolo abbonamento.

La convocazione al Mise e la risposta di DAZN. Si va verso un compromesso?

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in mattinata ha convocato i vertici di DAZN per un incontro, a cui la stessa piattaforma streaming ha risposto positivamente. L'incontro in questione si terrà martedì 16 novembre alle ore 15. Secondo l'ANSA, ad ogni modo, anche diversi presidenti di Serie A non avrebbero gradito la scelta di DAZN e il faccia a faccia con le istituzioni potrebbe appunto portare ad uno slittamento dello stop alla doppia visione: non più a gennaio come ventilato, bensì a partire dall'inizio della prossima stagione.