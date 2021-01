Come riportato dai colleghi di Sky, domani in porta nel Milan contro il Torino in Coppa Italia, dovrebbe esserci Ciprian Tatarusanu. Gianluigi Donnarumma dunque, osserverà una partita di riposo per essere poi al meglio contro il Cagliari lunedì 18. Tatarusanu in questa stagione ha giocato fino a questo momento 3 partite, una in Serie A e 2 in Europa League.