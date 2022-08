Verso la prima di De Ketelaere col Milan. Tante leggende rossonere in gol all'esordio

Molti idoli del Milan hanno battezzato la partita d'esordio con un gol: citiamo Ruud Gullit e Marco van Basten il 13 settembre 1987 a Pisa, in quella che fu la gara d'esordio della squadra di Arrigo Sacchi che aprirà un glorioso ciclo. Nel 1995 George Weah si presentò all'Euganeo di Padova segnando dopo soli 6 minuti, Shevchenko ne impiegò 73' nel 1999 contro il Lecce; un giro di lancette in più per Pato nel suo debutto nel 2008 contro il Napoli. Niente gol per Kakà alla prima ad Ancona nel 2003, ma una prestazione sontuosa nel successo per 0-2 in quella che sarebbe divenuta la stagione dello scudetto numero 17. La speranza è che oggi possa farlo anche Charles De Ketelaere.