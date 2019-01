Verso la Supercoppa, due cambi nel Milan rispetto alla Coppa Italia: Gigio in porta e Calabria a destra

Rispetto alla gara di sabato scorso in Coppa Italia contro la Sampdoria, per la Supercoppa di questa sera contro la Juventus, Rino Gattuso cambierà solo due pedine dell'undici iniziale: in porta ci sarà infatti Gigio Donnarumma al posto di Reina, mentre come terzino destro giocherà Calabria e non Abate. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.