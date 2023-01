Verso Lazio-Milan, la probabile di Pioli: tornano Kalulu e Saele, ballottaggi sulla trequarti ed in attacco

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Vigilia di Lazio-Milan, match in cui i rossoneri cercheranno con forza il riscatto dopo un periodo negativo. Mister Pioli, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Se in difesa c'è il ritorno di Kalulu e a destra quello di Saelemaekers, entrambi in panchina contro l'Inter, ci sono due ballottaggi in attacco e sulla trequarti. Il tecnico rossonero potrebbe dare un turno di riposo ad Olivier Giroud, mai fermo dopo le fatiche del mondiale in Qatar: al posto del francese si giocano un posto Origi e Rebic. Sulla trequarti è un'altra corsa a tre, con Brahim Diaz che si guarda le spalle da Tommaso Pobega ed Aster Vranckx, che offrirebbero al Milan, almeno sulla carta, un assetto più equilibrato. Ore di riflessione, domani mattina il mister dovrebbe sciogliere le riserve.