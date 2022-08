MilanNews.it

Siamo alla vigilia del match contro il Bologna, valevole per la terza giornata di campionato, che si disputerà domani sera a San Siro alle ore 20.45. Il tecnico rossonero Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa, come di consueto da Milanello, alle ore 14. Su MilanNews.it potrete seguire la live testuale delle parole dell'allenatore Campione d'Italia.