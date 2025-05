Verso Milan-Bologna: informazioni utili per i tifosi rossoneri

In occasione dell'arrivo nella Capitale delle tifoserie, dalla Questura di Roma è stato predisposto un piano di afflusso, parcheggio e deflusso dei tifosi provenienti da tutto il territorio Nazionale. Al fine di assicurare l’ottimale svolgimento dell’evento si invitano i tifosi dell'AC Milan a seguire le seguenti informazioni.

INDICAZIONI STRADALI

Uscire al Casello Autostradale A1 - Diramazione Roma Sud, poi direzione Aurelia e Uscita 1 del G.R.A. - Aurelia Direzione Centro. Queste le aree di servizio dedicate:

Arda Ovest - Est (PC)

Cantagallo Ovest - Est (BO)

Chianti Ovest - Est (FI)

Flaminia Ovest - Est (RI)

PARCHEGGI

Parcheggi per i pullman: Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan - 20 minuti dallo stadio.

Parcheggi per autovetture e minivan: Piazzale Clodio - 25 minuti dallo stadio.

ROAD TO ZERO: VERSO LO STADIO

Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità hanno confermato per il secondo anno consecutivo il progetto "Road to Zero": i possessori del biglietto per la partita potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici della rete di trasporto capitolina il giorno della gara. Sarà prolungato l'orario delle metropolitane fino all'1,30 di notte (anche della linea C); saranno potenziate le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico e sarà inoltre possibile raggiungere lo stadio anche con i servizi di sharing.