Verso Milan-Cagliari: Calabria favorito per sostituire lo squalificato Emerson Royal, ma occhio alla possibile sorpresa Jimenez

Dopo la vittoria della Supecoppa Italiana, il Milan ha ripreso ieri gli allenamenti a Milanello per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari di sabato alle 20.45 a San Siro. Per questa sfida, Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di Emerson Royal, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nella semifinale di Supercoppa contro la Juventus (era diffidato). Secondo La Gazzetta dello Sport, il favorito per prendere il suo posto sulla fascia destra è Davide Calabra, anche se non è da escludere del tutto la possibilità che il tecnico rossonero metta Alex Jimenez come terzino destro. In avanti ci dovrebbe essere poi il ritorno dal primo minuto di Rafael Leao.

Di seguito il programma completo della 20^ giornata di Serie A:

Venerdì 10 gennaio 2025 ore 20:45 Lazio-Como [DAZN]

Sabato 11 gennaio 2025 ore 15:00 Empoli-Lecce [DAZN]

Sabato 11 gennaio 2025 ore 15:00 Udinese-Atalanta [DAZN]

Sabato 11 gennaio 2025 ore 18:00 Torino-Juventus [DAZN]

Sabato 11 gennaio 2025 ore 20:45 Milan-Cagliari [DAZN/SKY/NOW]

Domenica 12 gennaio 2025 ore 12:30 Genoa-Parma [DAZN]

Domenica 12 gennaio 2025 ore 15:00 Venezia-Inter [DAZN]

Domenica 12 gennaio 2025 ore 18:00 Bologna-Roma [DAZN/SKY/NOW]

Domenica 12 gennaio 2025 ore 20:45 Napoli-Verona [DAZN]

Lunedì 13 gennaio 2025 ore 20:45 Monza-Fiorentina [DAZN/SKY/NOW]