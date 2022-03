Verso Milan-Empoli: ballottaggio Romagnoli-Kalulu

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrivano buone notizie da Milanello anche sul fronte Romagnoli. Il capitano rossonero, costretto a saltare la gara contro il Napoli per un problema all’adduttore, sta molto meglio e dovrebbe recuperare per il prossimo impegno di campionato contro l’Empoli. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore entrerà quindi in ballottaggio con Kalulu per una maglia da titolare accanto a Tomori.