Verso Milan-Fiorentina, ballottaggio in difesa tra Kjaer e Gabbia

Domani alle 18, a San Siro, Milan e Fiorentina scenderanno in campo l'una contro l'altra per la 15esima giornata di campionato, l'ultima prima della sosta per il Mondiale. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in difesa Pioli è in dubbio su chi affiancare a Fikayo Tomori: il ballottaggio è tra Simon Kjaer e Matteo Gabbia. L'ultimo allenamento di oggi dirimerà verosimilmente la questione.