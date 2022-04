Verso Milan-Fiorentina, Pioli recupera Bennacer. Ibra a partita in corso

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ottime notizie dall'infermeria per Stefano Pioli che recupera Ismael Bennacer - votato nella giornata di ieri dai tifosi del Milan come MVP del mese di aprile, dopo aver vinto anche quello di marzo - per la partita contro la Fiorentina di domani pomeriggio. Non è escluso che l'algerino ritrovi subito la titolarità anche se questo, probabilmente, verrà deciso al termine della rifinitura di oggi. D'altro canto Zlatan Ibrahimovic è pronto, dopo aver svolto dei lavori personalizzati in settimana, concordati e previsti, lo svedese partirà nuovamente dalla panchina contro la viola, pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.