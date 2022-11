Verso Milan-Fiorentina, tutte le statistiche sulla sfida contro i Viola

MilanNews.it

Fa molto strano dirlo a metà novembre, ma arriva l'ultimo impegno ufficiale per il Milan nell'anno solare 2022.

Dopo questo 15mo turno di Serie A tutti si fermano per l'imminente mondiale di calcio in Qatar, e ci si rivedrà

nei primi giorni di gennaio 2023.

Il turno infrasettimanale ha contribuito ad aggiungere problemi a quelli già esistenti: il pareggio a reti bianche

contro la Cremonese ha visto i rossoneri scivolare a -8 dalla vetta, raggiunti a pari punti dalla Lazio, ed avvicinati dal gruppo, Juventus su tutte, ora a solo due punti dai ragazzi di Pioli. Nelle ultime tre giornate il Napoli ha mangiato 5 punti al Milan, rendendo più ampio il divario che aveva cominciato a crearsi proprio con la sconfitta nello scontro diretto. E' imperativo chiudere con tre punti davanti al proprio pubblico, e pensare ad impostare il percorso di rimonta nel 2023, perdere altra strada potrebbe avere effetti troppo negativi.

Si gioca il 13 novembre, sarà l'11ma volta che accade. Finora 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, avvenuta peraltro nell'ultimo precedente giocato, nella stagione 2002-03, in Champions League, quando il Milan cadde in casa per 2-1 contro il Deportivo La Coruna (Tomasson per il vantaggio rossonero nel primo tempo, Tristan e Makaay per gli spagnoli nella ripresa). Poi il Milan però alzò la Coppa al cielo a Manchester contro la Juventus...

Curiosamente, il 13 novembre il Milan ha giocato sempre in casa tranne in un'unica occasione, nel 1966, per un pareggio per 0-0 in casa del Brescia. L'ultima vittoria risale al 2001, in Coppa Italia, quando il Milan vinse per 3-0 contro il Perugia con doppietta di Pippo Inzaghi e autorete di Sogliano. L'ultima vittoria in A risale al 1960, quando i rossoneri vinsero per 3-1 contro l'Udinese, con gol di apertura di Vernazza e doppietta di Rivera, mentre per i friulani segnò Bettini. Non ci sono precedenti contro la Fiorentina il 13 novembre, ma c'è un precedente contro un'altra toscana, era la Lucchese, nella Serie A 1949-50. Finì 2-0 per il Milan, con gol di Nordahl al 16' e Liedholm al 17'.

L'avversario di domenica è la Fiorentina, che sta attraversando un ottimo momento: viene da 5 vittorie consecutive tra Serie A e Conference League. Sarà la sfida n.178 tra Milan e Fiorentina, la n.90 in casa. Finora 51 vittorie del Milan, 23 pareggi e 15 vittorie toscane.

L'ultimo precedente fu un 1-0 per il Milan, il primo maggio del 2022, con gol di Leao al minuto 82, che fece venire giù San Siro, e permise ai rossoneri di continuare lanciati verso la conquista del 19mo Scudetto della sua storia. Prima di questo precedente c'è un 2-0 a novembre 2020, con le reti di Romagnoli e Kessié su rigore. Prima di questa partita, 2 vittorie consecutive della Fiorentina.

A settembre 2019 i viola vinsero 3-1 contro lo sgangherato Milan di Giampaolo (Pulgar su rigore, Castrovilli

e Ribery prima del bellissimo gol in slalom di Leao ma inutile).

La vittoria più larga del Milan in casa contro la Fiorentina risale alla stagione 2004-05, quando il Milan rifilò

un 6-0 ai viola, con 3 doppiette di Seedorf, Crespo e Shevchenko.

La Fiorentina ha vinto per ben 10 volte con uno scarto di 2 reti, è il massimo scarto inflitto a San Siro ai rossoneri (0-2 o 1-3 i risultati, l'ultimo è il precedente con Giampaolo in panchina).

In 5 occasioni il Milan ha avuto giocatori espulsi in casa contro la Fiorentina: in 3 occasioni riuscì a vincere lo

stesso. L'ultimo rosso fu comminato nel 2019-20 a Musacchio.

Sono 8 le espulsioni a giocatori viola a Milano: in due occasioni riuscirono a non perdere. L’ultima espulsione fu data a Kroldrup nel 2010-11 (al 94') e il Milan vinse 1-0.

Solo nella stagione 1957-58 il Milan fu in grado di ribaltare un risultato sfavorevole a fine primo tempo, da

0-1 a 2-1, con le reti di Bean e Liedholm su rigore.

Il precedente del 2012 di cui si è parlato sopra è l’unica volta in cui la Fiorentina ha ribaltato una partita da 1-0 a 1-2 nella ripresa.

Sono 18 i giocatori ad avere esordito in un Milan-Fiorentina: G. Bonizzoni e Moretti (20/09/1931), Biraghi (24/09/1939), Bolla e Cassani (07/04/1940), Bollano Bisio e Rosellini (12/10/1941), Begni e Sacchi (25/10/1942), De Grandi (20/11/1949), Lanzi (09/12/1973), Davids e Reiziger (25/08/1996), Javi Moreno e Laursen (09/09/2001), Torrasi (20/05/2018), Duarte e Krunic (29/09/2019).

Per 20 giocatori Milan vs Fiorentina fu l'ultima presenza: Bolla, G. Bonizzoni e Cassani (07/04/1940), Sacchi (25/10/1942), Menegotti (22/06/1952), Sani (17/05/1964),Benetti, Bergamaschi, Chiarugi, De Nadai, Scala e Villa (26/06/1976), Andersson e Taibi (25/01/1998),Mancini (01/05/2010), Luca Antonelli, Bonucci, Kalinic, Locatelli e Torrasi (20/05/2018).

Per 13 giocatori il primo gol rossonero avvenne in un Milan vs Fiorentina: Malatesta (04/12/1932), Arnoni

(06/10/1935), Bollano Bisio (12/10/1941), Manenti (13/03/1949), Luigi Maldera (21/12/1969), Roberto Antonelli (29/01/1978), Alberto Minoia e Gaudino (29/10/1978), Di Canio (22/01/1995), Inzaghi e Laursen (09/09/2001, gol all’esordio per il danese, Deulofeu (19/02/2017), Leao (29/09/2019).

Sono 9 i giocatori ad aver segnato il loro ultimo gol in un Milan vs Fiorentina: G. Bonizzoni (12/12/1937), Buscaglia I (29/12/1940), Manenti (13/03/1949, unico gol), De Nadai (26/06/1976) gol all’ultima presenza, Alberto Minoia (29/10/1978, unico gol), Desailly (15/03/1997), K.P. Boateng (17/01/2016), Kucka (19/02/2017), Kalinic (20/05/2018, gol all’ultima presenza).

Due le triplette in Milan-Fiorentina nella storia, gli autori furono Bigon il 29/10/1978 (finì 4-1) e Virdis il 09/10/1988 (finì 4-0).

Venti le doppiette, e ci sono 3 giocatori che ne hanno fatte due: Altafini e Barison (peraltro nelle stesse partite) e Shevchenko.

Per Pioli sarà la sesta sfida contro la Fiorentina, la terza in casa. Nei due precedenti due vittorie, 1-0 e 2-0.

Complessivamente finora 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, maturata nell'andata della stagione 2021-22, finì 4-3 per i viola al Franchi.

Arbitrerà Sozza di Seregno, che per la seconda volta incontra il Milan. L'unico precedente è il 4-0 inflitto alla Lazio nella scorsa edizione della Coppa Italia.

