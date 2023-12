Verso Milan-Frosinone: nel 2016 il rocambolesco pareggio con Brocchi allenatore

Ci avviciniamo alla sfida di San Siro in programma sabato sera contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. I rossoneri sono reduci da una sconfitta in Champions League che non può e non deve influenzare l'attuale periodo negativo della squadra. Infatti il Milan nelle ultime 10 partite ha totalizzato solo 3 vittorie, l'ultima in campionato contro la Fiorentina grazie al gol di Theo Hernandez.

Verso la sfida contro il Frosinone è inoltre emergenza piena in difesa, con il giovane 2005 Jan-Carlo Simic che scalpita in vista di una possibile maglia da titolare. Tra i precedenti di Milan e Frosinone ne ricordiamo uno, non particolarmente positivo per risultato e periodo storico. Era il primo maggio 2016 e i rossoneri da poco erano sotto la nuova guida tecnica di Christian Brocchi. La gara di San Sirò terminò 3-3 con il Milan più volte in svantaggio sotto i colpi dei ciociari. Nel finale di partita il rigore di Menez evitò la sconfitta a Brocchi e compagni: insieme al francese per il Milan andarono a segno Carlos Bacca e Luca Antonelli, con un gol in rovesciata.