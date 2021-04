Verso Milan-Genoa, da 5 stagioni manca un rigore in questo match

Domenica il Milan affronterà il Genoa a San Siro. Andando a guarda le statistiche sui rigori negli incroci fra questa 2 squadre, scopriamo che non c’è traccia di penalty nelle ultime 5 stagioni, né per i padroni di casa, né per gli ospiti. Anzi, l’ultimo rigore concesso risale al 2014-2015, ed era in favore dei liguri. Per trovare un penalty a vantaggio dei rossoneri dobbiamo andare al campionato 2013-2014, con Mattia Perin che parò la conclusione di Mario Balotelli. Il dato è stato riportato da TMW.