Domani sera il Milan inizierà il suo percorso in Coppa Italia, affrontando il Genoa a San Siro per gli ottavi di finale. In vista di questo match, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "E' una coppa stregata". L'ultima vittoria rossonera in questa competizione, spesso snobbata durante l'era Berlusconi, risale al 2003.