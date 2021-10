Verso Milan-Hellas, arbitra Prontera

A dirigere Milan-Hellas Verona sarà l'arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, alla sua ottava presenza in Serie A. Ad assisterlo saranno Mastrodonato e Lanotte come guardalinee, Paterna come quarto uomo e Di Paolo (coadiuvato da Longo) al VAR. Nessun precedente per i rossoneri con il fischietto di Tricase, due invece i precedenti per gialloblù: doppia sconfitta nello scorso campionato, contro il Sassuolo (2-3 in trasferta a marzo) e la Fiorentina (1-2 in casa ad aprile).