Verso Milan-Hellas Verona: le statistiche del match

STATISTICHE SULLE PARTITE - Si torna a giocare contro una squadra di Verona il giorno 16 ottobre; le ultime due partite disputate in questo giorno sono però state contro il Chievo: Milan vs Chievo 3-1 nella stagione 2010-11 e Chievo vs Milan 1-3 nella stagione 2016-17. In campionato, il Milan non ha mai perso in casa col Verona da quando c'è la Serie A a girone unico: unica sconfitta è uno 0-1 di un secolo fa, nella stagione 1921-22.

Il Verona in 3 occasioni ha ripreso la gara nel recupero o a ridosso del 90’: Penzo nella stagione 1982-83 all'89' (3-3), Cammarata nella stagione 1999-00 al 94' (3-3), Nico Lopez nel 2014-15 al 95' (2-2). Il Milan ha segnato in 3 occasioni dopo il 90’ a San Siro contro il Verona: una volta con Baggio (4-1) nella stagione 1996-97, una con Contra (2-1) nella stagione 2001-02 e una con Ibrahimovic (2-2) nella stagione 2020-21

Milan vs Verona 2-2 della scorsa stagione 2020-21 è l’unica volta nella storia del Milan in cui il Milan è riuscito a riprendere una partita in cui al 19’ era sotto 0-2; è successo 5 volte in tutto di essere sotto al 19’, e nelle altre 4 occasioni il Milan perse.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI - L'ultimo Milan vs Verona vinto (4-1 del 2017-18) è stata l'ultima volta in assoluto in cui hanno segnato 3 diversi italiani nella stessa partita per il Milan: Cutrone, Borini e Abate (per quest’ultimo si tratta dell'unica rete, delle tre realizzate in maglia rossonera, segnata a San Siro).

In questa stessa partita di tre stagioni fa, il Milan subisce l'unico gol nella sua storia in Serie A da un Coreano del Sud (Seung-Woo Lee). In Champions League invece un altro Coreano del Sud ha segnato al Milan (2 gol in totale): Park Ji-Sung (un gol in PSV vs Milan del 04/05/2005 e uno in Manchester United vs Milan del 10/03/2010).

Sono 7 i giocatori rossoneri ad avere come ultima presenza un Milan vs Verona: Guido Sacchi (09/12/1923), Simone Boldini (22/04/1979), Tiziano Manfrin (01/06/1983), Zvonimir Boban (29/04/2001), Matìas Silvestre (19/01/2014), Sulley Muntari (07/03/2015), Nigel De Jong (13/12/2015).

Un solo giocatore ha esordito in maglia rossonera in un Milan vs Verona: Innocente Baj, Milan vs Verona 2-1 del 09/12/1923. Clarence Seedorf ha invece esordito a gennaio 2014 in un Milan vs Verona come allenatore del Milan.

Milan vs Verona è anche la partita dell’ultimo gol in rossonero del grande Gianni Rivera, il 22/04/1979: con un diagonale rasoterra di destro Rivera porta il Milan sul momentaneo pareggio di una partita che verrà poi risolta a pochi minuti dalla fine da Walter Novellino: uno scatto decisivo in classifica sul Perugia per la conquista della Stella.