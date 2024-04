Verso Milan-Inter: l'ultimo trionfo rossonero nel segno di Leao e Giroud

Lunedì alle ore 20 e 45 andrà in scena il derby di Milano fra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Non sarà una stracittadina come le altre quella del 22 aprile, visto e considerato che in caso di vittoria la formazione nerazzurra potrebbe laurearsi campione d'Italia in "casa" dei suoi rivali storici.

Un risultato del genere potrebbe segnare la storia dei derby di Milano, col Milan che dal canto suo proverà ovviamente ad evitarlo dando continuità al filotto di risultati utili ottenuti contro l'Inter, in casa, in campionato. I rossoneri non perdono infatti un derby nel San Siro "rossonero" dal febbraio 2021, quando con un sonoro 3 a 0 l'Inter di Antonio Conte si impose grazie alle reti di Lautaro Martinez, doppietta, e Romelu Lukaku.

Da allora un pareggio, quello del novembre 2021 nel giorno del rigore parato di Tatarusanu a Lautaro Martinez, ed una vittoria, l'ultima in generale dal 3 settembre 2022 ad oggi. In quell'occasione il duo Leao-Giroud salì in cattedra rimontando un'Inter che poi nel corso della stagione si dimostrò essere più forte, non solo in campionato ma anche in Supercoppa e Champions League.