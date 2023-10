Verso Milan-Juve: queste le statistiche pre partita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Si torna dalla sosta per le Nazionali, e anche in questa occasione tantissime sono state le vittime illustri di quelle che in alcuni casi erano semplici amichevoli. Il caso più eclatante è Neymar, che starà lontano dai campi di gioco praticamente per tutta la stagione. Guardando nel nostro campionato, la Nigeria riconsegna a Napoli e Milan due giocatori infortunati. Osimhen sarà out per un paio di mesi, mentre il Milan dovrà rinunciare a Chukwueze per un mese circa. Samu si aggiunge alla lista di indisponibili, che vede Mike Maignan e Theo Hernandez fermi ai box per un turno causa squalifica. Come se non bastasse, anche Marco Sportiello ha rimediato un infortunio simile a quello di Maignan dell'anno scorso, che lo costringerà a non essere convocabile probabilmente fino a fine anno. Spazio quindi ad Antonio Mirante, che per la prima volta sarà titolare da quando è al Milan.

La tentazione di guardare a mercoledì e alla Champions è forte, perché si dovrà andare a giocare in casa del Paris St Germain. Ma il Campionato propone una coppia di sfide di altissimo livello, che i rossoneri devono affrontare con il massimo della concentrazione. Si comincia con la Juventus di Max Allegri, e poi si farà visita ai Campioni d'Italia del Napoli di Rudy Garcia. Ma andiamo per ordine.

Per la nona giornata di campionato si torna in casa, dopo aver avuto la meglio sul Genoa per 1-0 con gol di Pulisic e grazie alla epica parata di Olivier Giroud nei minuti finali. Anche lo scorso anno Milan-Juventus arrivò alla nona giornata, e le due squadre erano separate da quattro punti in classifica come adesso. Il Milan aveva 17 punti ed era quarto, la Juve 13 ed era sesta. Quest'anno il Milan ci arriva da capolista a quota 21, e la Juventus invece è sul gradino più basso del podio, in coabitazione con la Fiorentina.

Si giocherà il 22 ottobre, sarà la 19ma volta nella storia del Milan. Finora 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, e l'ultimo precedente in questa data è il 4-1 con cui il Milan si è imposto in casa contro il Monza nella scorsa stagione: segnarono Brahim Diaz per due volte, Divock Origi alla sua prima marcatura in rossonero, e Rafa Leao. Per il Monza Filippo Ranocchia con un bel gol su punizione da più di 25 metri. L'ultima sconfitta risale alla stagione 2006/07, quando il Milan fu battuto per 2-0 in casa contro il Palermo, con gol di Bresciano ed Amauri. Contro la Juventus in questa data ci sono due precedenti, uno dei quali in casa: era il 2016 e il Milan vinse 1-0 con il gol decisivo di Manuel Locatelli, che ora ci affronterà come ex. L'atro precedente fu a Torino, nel 1950, e finì 1-1 con gol di Liedholm e di Karl Aage Hansen su rigore per i bianconeri.

Il 22 ottobre è una data in cui il Milan entrò nella storia per quella che ad oggi è stata la battaglia più violenta mai giocata: era il 1969 e il Milan andava a Buenos Aires, a giocare in casa dell'Estudiantes, per la finale della Coppa Intercontinentale. Il 3-0 interno nella gara di andata rese il ritorno una vera e propria caccia all'uomo, con falli di violenza mai vista, e il Milan terminò quella gara con giocatori letteralmente insanguinati (Nestor Combin su tutti). La partita finì 2-1 per gli argentini ma il Milan tornò a casa (con le ossa rotte e con qualche caso diplomatico di arresti) ma con la Coppa tra le mani.

Sarà la sfida n.242 tra Milan e Juventus, la n.119 in casa. Il bilancio è negativo, la Juventus ha vinto 93 partite complessivamente contro le 71 dei rossoneri; in casa, invece, il Milan conduce 40 vittorie a 34.

Guardando alla sola Serie A, sarà la sfida n.181, la n.91 in casa.

Il precedente più illustre, e che tutti amiamo ricordare, è stato disputato in Inghilterra, il 28 maggio 2003, quando il Milan si impose ai calci di rigore nella finale di Champions League, laureandosi Campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia.

La vittoria rossonera più pesante è l'8-1 del 1912, con cinquina di Van Hege, doppietta di Rizzi e gol di Cevenini I. La sconfitta più pesante invece risale al 1996-97, finì 6-1 per i bianconeri, con doppiette di Jugovic e Vieri, e reti di Zidane su rigore e Ravanelli. Per il Milan segnò Marco Simone il momentaneo 1-5.

L'ultima sfida è il pareggio a reti bianche della scorsa stagione, il 23 gennaio 2022.

L'ultima vittoria risale alla scorsa stagione, il Milan si impose per 2-0, con gol di Fikayo Tomori nel minuto di recupero e di Brahim Diaz poco dopo l'inizio della ripresa. L'ultima sconfitta invece è datata 6 gennaio 2021, quando la Juve si impose per 3-1 con reti di Chiesa (doppietta) e McKennie, Calabria per il Milan.

Resta negli annali anche il Milan-Juventus delle polemiche del 2012, finito 1-1, ma che doveva essere 2-0 con quel gol di Muntari che solo Tagliavento e i suoi collaboratori non videro.

Nel 1965-66 il Milan ribaltò vincendo 2-1 con doppietta di Sormani una partita che all'intervallo vedeva la Juventus avanti per 1-0 con rete di Cinesinho.

La rimonta del 2020 però resta la più clamorosa, anche se a fine primo tempo si era sullo 0-0.

Nel 1976 e nel 2002 la Juventus fece altrettanto, ribaltando un 1-0 per il Milan a fine primo tempo.

Nell'occasione più recente, per il Milan segnò Javi Moreno, mentre per la Juventus segnarono Birindelli e Del Piero.

Il tema arbitrale accompagna ogni sfida tra Milan e Juventus: statisticamente c'è un caso che differisce rispetto a tutte le altre squadre, ed è la discrepanza tra le espulsioni ricevute contro la Juventus rispetto a quelle ricevute dai bianconeri. Intanto, il primo dato: il Milan ha ricevuto 30 cartellini rossi contro la Juventus. La seconda squadra contro la quale il Milan ha preso più rossi è il Bologna, con 20… ben 10 in meno!

Si potrebbe dire, contro la Juventus sono state giocate più partite, rispetto al Bologna. Vero, ma contro l'Inter sono già 249 i precedenti, ma le espulsioni sono solo 14.

Contro il Torino, ad esempio, terza per numero di sfide a 210, le espulsioni sono 12. Quindi Inter e Torino sommano 459 partite e 26 rossi, contro le 241 partite e 30 rossi contro la Juventus.

Quanto a cartellini a giocatori della Juventus, solo 11. Ci sono ben 10 squadre che hanno ricevuto più espulsioni contro il Milan. Ma non finisce qui: se si guardano queste 11 espulsioni, in soli due casi la Juve ha chiuso in inferiorità numerica, nel 1949-50 (Juve vs Milan 1-7 con espulsione di Carlo Parola al minuto 80 sul risultato di 1-6) e nel 2011-12, la partita del gol di Muntari, con espulsione di Vidal al minuto 89, finì 1-1.

Le altre 9 espulsioni sono avvenute in partite dove fu espulso anche almeno un rossonero.

E' una situazione unica in tutta la storia del Milan, solo con la Juventus c'è questo squilibrio, e più si va avanti con le partite e più la situazione si accentua.

Solo in un'occasione il Milan ha vinto in inferiorità numerica: nel 1958, a Torino e sempre con il risultato di 5-4.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 18 i giocatori che hanno esordito in un Milan vs Juventus, tra cui anche Giuseppe Meazza (12/01/1941), Hector Puricelli (21/10/1945), Taribo West (24/03/2000) e Fernando Torres (20/09/2014).

Per 22 giocatori Milan vs Juventus fu l'ultima presenza. Tra questi, ricordiamo anche qui Giuseppe Meazza (21/06/1942), Victor Benitez (25/04/1965), Roberto Rosato, Guido Magherini e Roberto Casone (01/07/1973), Zeljko Kalac (10/05/2009), Giuseppe Favalli e Nelson Dida (15/05/2010), Mario Balotelli (21/05/2016) e Lorenzo Colombo (06/01/2021).

Sei giocatori hanno trovato la loro prima rete in un Milan vs Juventus: Cesare Lovati (01/11/1913), Ared Gimona (01/02/1924), Mario Tosolini (06/10/1946, gol all'esordio), Edi Gratton (07/12/1947), Emiliano Farina (31/03/1957) e Luca Antonini (15/05/2010).

Otto giocatori hanno segnato la loro ultima rete rossonera contro la Juventus a San Siro: Giuseppe Spinola (19/04/1936), Guido Corbelli (17/01/1943), Luigi Zorzi (26/05/1946), Edi Gratton (07/12/1947, unico gol), Giovanni Sartori (04/06/1978), Luca Antonini (15/05/2010, unico gol), Alex (09/04/2016) e Manuel Locatelli (22/10/2016). Louis Van Hege ha realizzato 4 delle 8 cinquine mai realizzate nella storia del Milan. Contro la Juventus nel 1912 fu la sua seconda cinquina.

José Altafini invece, nel 1961, realizzò l'unica quaterna realizzata contro la Juventus. Nessuna tripletta nelle partite a San Siro contro i bianconeri. 19 le doppiette, realizzate da 18 giocatori diversi; l'unico a riuscirci per due volte fu Gianni Rivera.

Per Pioli, fresco di compleanno (58 anni per lui) sarà la sfida n.11 alla Juventus. Finora il bilancio è di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In casa due vittorie (4-2 nel 2020 e 2-0 nel 2022), due pareggi (1-1 in Coppa Italia nel 2020, e lo 0-0 della scorsa stagione) e una sconfitta (1-3 nel 2021).

Arbitrerà Mariani di Aprilia, sarà la 20ma direzione con il Milan in campo. Mariani ha diretto l'ultimo confronto tra Milan e Juventus, ma in casa bianconera, nella scorsa stagione, alla penultima giornata: finì 1-0 per il Milan, e i rossoneri festeggiarono la matematica certezza di andare in Champions. Era il 28 maggio, esattamente 20 anni dopo la finale di Manchester, e un gol di Olivier Giroud al 40' decise la gara.

In questa stagione Mariani ha arbitrato il Milan solo una volta: fu alla seconda giornata, quando il Milan sconfisse il Torino per 4-1, con gol di Pulisic, doppietta di Giroud e gol di Theo Hernandez.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)