Verso Milan-Liverpool, i Reds sono secondi in Premier League a -1 dal Manchester City

Domani sera il Milan affronterà il Liverpool nell’ultime a decisiva sfida del girone di Champions League. La squadra allenata da Jurgen Klopp, nella giornata di sabato, ha battuto 0-1 i Wolves con un gol all’ultimo minuto di gioco di Divock Origi. Il Liverpool in classifica è secondo a quota 34 dopo 15 giornate. In testa alla classifica c’è il Manchester City con un punto in più dei ‘Reds’.