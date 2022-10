Verso Milan-Monza, Pobega in mediana dal primo minuto

MilanNews.it

Secondo le recenti indiscrezioni, Tommaso Pobega sarà titolare questa sera nella gara contro il Monza. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile forfait per Bennacer a causa di alcune linee di febbre. In ogni caso il centrocampista triestino avrebbe dovuto giocare dal primo minuto in ogni caso: al suo fianco doveva esserci l'algerino ma potrebbe anche essere che invece toccherà a Tonali.