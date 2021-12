Verso Milan-Napoli: la probabile formazione rossonera

Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo domenica sera contro il Napoli, match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Maignan in porta, poi difesa formata da Kalulu, in vantaggio su Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez; in mezzo al campo il tandem Tonali-Kessiè, con Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers a sostegno di Ibrahimovic. Sulla trequarti ci sono ancora alcuni dubbi, con Krunic che scalpita per un posto da titolare