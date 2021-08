Verso Milan-Panathinaikos, i precedenti con Chiffi: tre gare e perfetto equilibrio

Sarà Daniele Chiffi ad arbitrare la sfida tra Milan e Panathinaikos. Il direttore di gara della sezione di Padova ha arbitrato per 3 volte in carriera i rossoneri, con il bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta; nel suo referto 4 ammonizioni in totale a giocatori del Milan e due rigori assegnati a favore dei rossoneri.