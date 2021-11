Verso Milan-Porto, mai un pareggio nelle sfide giocate a San Siro

Andando a guardare i precedenti giocati a San Siro fra il Milan e il Porto, ci accorgiamo che mai le due squadre hanno pareggiato nelle sfide giocate in terra italiana: 2 vittorie dei rossoneri (3-0 nel dicembre 1993 e 1-0 nel marzo 1993) e 2 vittorie dei portoghesi (2-3 nel settembre 1996 e 0-1 nell’ottobre 1979). Poi c’è il precedente della Supercoppa Europea in cui il Milan risultava essere la squadra di casa. Questa partita si giocò allo stadio Louis II di Monaco e finì 1-0 in favore del Diavolo.