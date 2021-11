Clement Turpin è stato designato per Milan-Porto, match di Champions League in programma mercoledì alle 18.45 valido per la quarta giornata. Il francese ha arbitrato una sola volta in carriera il Milan l'8 marzo 2018, in occasione della sfida d'andata degli ottavi di Europa League persa dai 0-2 dai rossoneri a San Siro contro l'Arsenal.