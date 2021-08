Verso Milan-Real Madrid: a sinistra spazio a Leao, Rebic è ancora in ritardo di condizione

Nella formazione titolare del Milan che stasera affronterà il Real Madrid in amichevole, come attaccante esterno a sinistra ci sarà Rafael Leao: come riporta stamattina La Gazzetta Sportiva, la scelta di Pioli è caduta sul portoghese in quanto Ante Rebic è ancora in ritardo di condizione (si è unito più tardi al gruppo rossonero dopo aver partecipato all'Europeo con la Croazia).