Verso Milan-Roma, Diavolo all’assalto dell’emergenza

Prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, nonché la numero tremila in assoluto per i rossoneri nel massimo campionato nazionale: tornano in campo i rossoneri, impegnati tra le mura amiche contro l'agguerrita Roma di Mourinho, a caccia di punti utili per recuperare il treno con destinazione Champions.

La novità rappresentata dal calendario asimmetrico, ripropone la sfida tra capitolini e meneghini dopo il sacco di Roma di questi ultimi datato 31 ottobre, confronto nel quale il Diavolo, grazie alle reti di Kessie e Ibrahimovic, fece vedere i fantasmi alla Roma di Mourinho con una prestazione sontuosa allo stadio Olimpico.

Nella calza dell'Epifania che mette in palio tre punti fondamentali per la speranza di mantenere la scia dell'Inter capolista, il Milan di Pioli dovrà necessariamente dar continuità alla quaterna calata sul campo dell'Empoli prima della sosta natalizia.

Per riuscire nell'intento, lo scacchiere dei rossoneri prevede i recuperi di pedine fondamentali quali Leao, Rebic, Ibrahimovic, che hanno smaltito i rispettivi guai fisici e rientrano in campo per offrire nuova linfa alle ambizioni tricolori del Diavolo, ridonando quell’imprevedibilità che tanto è mancata al reparto avanzato nel corso dell’ultimo periodo.

Una continua emergenza, quella derivante dall'infermeria di Milanello, che non ha comunque spento definitivamente la spia rossa, complici diverse assenze che, tuttavia, non verranno comunicate dal club per scelta preventiva stabilita nella serata di ieri, complici gli esiti dei tamponi effettuati solamente questa mattina.

Per ciò che concerne gli ospiti, Josè Mourinho potrà contare nuovamente sull'apporto di Pellegrini e Abraham sin dai primi istanti del match, nonché di Stephan El Shaarawy, ex dal dente avvelenato che ha già avuto modo di punire il Diavolo nel corso della gara d'andata.

di Anthony Ferrara