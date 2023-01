Verso Milan-Sassuolo, diversi dubbi di formazione per Pioli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ritornerà in campo tra tre giorni, domenica alle 12.30 a San Siro arriverà il Sassuolo e Stefano Pioli dovrà fronteggiare alcune nuove assenze. Quella di Bennacer sarà per fortuna solo temporanea perché dovuta alla squalifica, quella di Tomori si annuncia invece un po' più lunga dopo l'infortunio all'anca dell'inglese. Proprio al posto di Fikayo dovrebbe trovare spazio Simon Kjaer, anche se ancora non in grande condizione. In mediana affianco a Tonali invece potrebbe esserci il ritorno di Rade Krunic. Dubbi anche sulla trequarti con De Ketelaere che potrebbe anche prendere il posto di Diaz se Pioli vorrà inserire maggiore qualità. In avanti potrebbe essere concesso un turno di riposo a Giroud con Origi pronto dal primo minuto. Calabria e Theo Hernandez, non al meglio della condizione, si sono allenati a parte fino a ieri ma se oggi dovessero rientrare in gruppo anche loro saranno della partita.