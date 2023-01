Verso Milan-Sassuolo, Krunic e Pobega hanno più di una chance di giocare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è atteso domenica alle 12.30 dal prossimo impegno in campionato, in casa contro il Sassuolo. Ancora una volta si invoca il riscatto della squadra rossonera, non arrivato nelle precedenti partite. Come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, oltre ai lungodegenti, Pioli non potrà fare affidamento su Bennacer (squalificato) e Tomori (infortunato). Considerando anche il poco equilibrio dimostrato dalla squadra, dunque, è possibile che si rivedranno dal pirmo minuto Rade Krunic e Tommaso Pobega: se non entrambi almeno uno dei due.