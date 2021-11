Verso Milan-Sassuolo: Leao in campo dall'inizio

Buone notizie da Milanello. Rafael Leao sta bene e domani giocherà dal primo minuto. Il portoghese è rimasto tutto il tempo in panchina contro l’Atletico Madrid (non era al top della forma), ma contro il Sassuolo si riprenderà una maglia da titolare. Rafael agirà, come sempre, sul versante sinistro dell’attacco del Milan.