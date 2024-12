Verso Milan-Sassuolo: out Zeroli, a destra spazio per Chukwueze

Domani sera alle 21 a San Siro il Milan sarà impegnato negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo. Per questa partita, Paulo Fonseca farà sicuramente un po' di turnover per far rifiatare qualche titolarissimo (venerdì è poi in programma la difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta). Kevin Zeroli, giovane centrocampista del Milan Futuro spesso aggregato alla prima squadra, non sarà a disposizione per un problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo ieri pomeriggio con la squadra di Bonera sul campo della Ternana.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che come attaccante esterno a destra ci sarà Samuel Chukwueze, elogiato da Fonseca dopo i minuti giocati contro l’Empoli: "Se possiamo parlare di un momento della squadra, devo dire che mi sono piaciuti molto i due momenti di Chukwueze a difendere l'area: in questo fai la differenza in una squadra. Dobbiamo avere questo spirito" le parole del tecnico portoghese dopo il match contro i toscani di sabato.