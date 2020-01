Verso Milan-Torino: granata in ritiro

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Torino è tornato subito a lavoro dopo la bruttissima sconfitta per 7-0 contro l'Atalanta. In vista dei quarti di finale di Coppa Italia con il Milan i granata, in ritiro, hanno svolto una doppia seduta che ha visto lavoro di scarico per i calciatori reduci dalla gara di ieri sera e un programma tecnico-tattico per tutti gli elementi a disposizione di mister Mazzarri. Non sono stati convocati per il ritiro prepartita tutti i giocatori alle prese con problemi fisici: Ansaldi, Baselli, Falque, Parigini e Zaza hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani, dopo la seduta di rifinitura la partenza per Milano.