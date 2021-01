Come riportato da Opta, considerando tutte le competizioni, questa sarà la terza gara consecutiva tra Milan e Torino che si disputa a San Siro (i rossoneri hanno vinto le due precedenti): l’ultima volta in cui i rossoneri hanno ospitato i granata per tre incontri di fila fu tra il 2016 e il 2017, in quel caso ci furono tre vittorie dei padroni di casa.