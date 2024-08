Verso Milan-Torino: Thiaw favorito su Gabbia per giocare con Tomori in difesa

Come ha spiegato ieri Paulo Fonseca in conferenza stampa, Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo preso dal Milan in questo mercato estivo dal Salisburgo, non è pronto per giocare titolare e così questa sera partirà inizialmente dalla panchina contro il Torino nella gara valida per la 1^ giornata di Serie A. Chi giocherà quindi in mezzo alla difesa?

Secondo La Gazzetta dello Sport, accanto a Fikayo Tomori che è certo di una maglia da titolare, si giocano l'altro posto Malick Thiaw e Matteo Gabbia, con il tedesco che è favorito per partire dal primo minuto. I terzini saranno invece Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra.