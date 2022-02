Verso Milan-Udinese, l'ex rossonero Deulofeu sicuro titolare nella squadra friulana

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riportato dai colleghi di tuttoudinese.it, Gerard Deulofeu è pronto a trascinare l’Udinese nella ‘sua’ Milano. Lo spagnolo infatti è un ex calciatore del Milan (6 mesi da gennaio a giugno 2017), e in rossonero ha lasciato bei ricordi. Ora però gioca nella squadra friulana e quest’anno sta avendo un ottimo rendimento. In campionato infatti, Deulofeu ha segnato 6 gol in 17 partite. Mica male per una seconda punta. Gabriele Cioffi, tecnico bianconero, è pronto per schierarlo titolare. Al suo fianco, Beto è in vantaggio su Success e Pussetto.