Verso Milan-Venezia, le due formazioni non si affrontano da quasi 20 anni

24 febbraio 2002. È l’ultima volta che il Milan ha affrontato il Venezia. Le due formazioni infatti non si affrontano proprio da quel 4-1 in favore dei rossoneri, match giocato allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia. I veneti dopo essere retrocessi in quella stagione hanno passato anni bui fra Serie B e Serie C, e solo quest’anno sono tornati a giocare nella massima serie. Quel giorno nel Milan segnarono Kakha Kaladze, Javi Moreno (doppietta) e Cosmin Contra. Nel Venezia invece segnò Filippo Maniero. Sulla panchina dei rossoneri allora sedeva Carlo Ancelotti, mentre su quella dei neroverdi c’era Sergio Buso.