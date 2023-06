Verso Milan-Verona, ballottaggio sulla trequarti tra De Ketelaere e Diaz

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista della partita di questa sera tra Milan e Verona, Pioli è orientato verso la conferma dell'undici che a Torino contro la Juventus ha vinto e conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. L'unico cambio potrebbe essere sulla trequarti con De Ketelaere che potrebbe avere una chance e far sedere Diaz in panchina. Il belga nei prossimi giorni partira per l'Europeo under 21 con il Belgio.