Verso Napoli-Milan, Osimhen domani sarà in Italia per dei controlli

Uscito malconcio dal match tra Nigeria e Sierra Leone a causa di un problema alla spalla destra, Victor Osimhennella giornata di domani dovrebbe rientrare in Italia per cercare di essere subito riabilitato per Rino Gattuso. Per fortuna le sue condizioni non sono particolarmente preoccupanti, al punto che secondo il giocatore il recupero col Milan sarebbe più che possibile. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.