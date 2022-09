MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime dall'allenamento del Napoli, che sta preparando la doppia sfida con Rangers e Milan: oggi Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo, mentre Osimhen ha svolto terapie. Ancora guai davanti: Hirving Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale.