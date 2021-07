Un’altra gara da prima punta per Rafael Leao, che rimane “sotto osservazione”. Come riporta il Corriere dello Sport, il portoghese vorrà sfruttare al meglio la possibilità di mettersi in mostra nelle amichevoli estive, visto che intende rimanere al Milan. Se arrivassero offerte importanti, però, la dirigenza rossonera le prenderebbe in considerazione.