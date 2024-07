Verso Portogallo-Francia, Roche: "Theo corre dei rischi, ma preferisco uno intraprendente a uno sobrio"

Nella giornata di oggi inizia il programma dei quarti di finale di Euro 2024 e comincerà con il botto. Alle ore 18 i padroni di casa della Germania sfidano la Spagna, forse la squadra che ha convinto maggiormente tra le big. Alle 21 un grandissimo big match tra Francia e Portogallo, la sfida tra Mbappé e Ronaldo ma anche tra i rossoneri Mike Maignan e Theo Hernandez contro Rafael Leao. E in panchina c'è anche Olivier Giroud, fresco da tre anni bellissimi con il Diavolo.

Sull'edizione odierna de L'Equipe l'ex calciatore francese Alain Roche ha espresso un giudizio su ciascuno dei titolari transalpini. Questo il suo giudizio su Theo Hernandez: "È un giocatore che rischia chiedendo spesso la palla in avanti. Quando non c'è Rabiot, visto che Mbappé difende poco, Theo si ritrova quasi in inferiorità numerica. Abbiamo l'impressione che potrebbe fare qualcosa di stupido in qualsiasi momento, ma è perché corre dei rischi. Cercherà di non oscillare, di rilanciare bene. Preferisco un giocatore intraprendente come lui a un ragazzo sobrio".