Verso Real Madrid-Milan, il consiglio di Khedira ai rossoneri: "Al Bernabeu non puoi difenderti e basta, devi attaccare e giocare in avanti"

Sami Khedira, ex centrocampista di Real Madrid e Juventus, intervistato da SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sfida di martedì del Milan in Champions League contro i Blancos di Carlo Ancelotti: "L’ho vissuta alla prima stagione in Spagna, contro il Milan di Ronaldinho e Ibrahimovic. Il Bernabeu non ti concede errori e lo racconta la partita contro lo Stoccarda: i tedeschi hanno fatto meglio per 75 minuti, poi ha vinto 3-1 il Real. E con il Borussia Dortmund? Da 0-2 a 5-2. Loro non hanno bisogno di dominare per 90 minuti, ti stendono con le folate. Non so se è lo stadio, la storia, i calciatori o la combinazione di tutto.

Il Milan deve restare concentrato per tutta la partita, resistere e rimanere compatto negli inevitabili momenti di difficoltà. E al Bernabeu non puoi difenderti e basta, devi attaccare e giocare in avanti: il Milan ha qualità, ma non deve mai pensare di avere sotto controllo il Real Madrid, perché se lo pensi allora sei battuto".