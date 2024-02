Verso Rennes-Milan, Giroud o Jovic? I numeri del francese in Europa League

Manca poco all'importante sfida di domani sera in Francia, valevole per i play-off di ritorno dell'Europa League tra il Milan e i francesi del Rennes, con i rossoneri di Stefano Pioli forti del 3-0 di settimana scorsa a San Siro. Per quanto riguarda l'attacco del Milan resta vivo il ballottaggio tra Jovic e Olivier Giroud, con il francese reduce da un buon momento di forma in campionato con i suoi, per ora, 12 gol. Il centravanti della Nazionale Francese, l'Europa League la conosce bene e l'ha già vinta, insieme anche a Loftus-Cheek: era la stagione 2018\19 e sulla panchina dei blues sedeva Maurizio Sarri: ecco così un breve focus sui numeri del numero 9 rossonero in questa competizione.

Le reti totali di Giroud in Europa League sono 14: undici siglate con la maglia del Chelsea nella trionfante annata 2018\19 e tre segnate con l'Arsenal nella stagione 2017\18.