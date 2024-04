Verso Roma-Milan: bilancio in perfetto equilibrio all'Olimpico, i precedenti

Non esistono precedenti in Europa allo stadio Olimpico di Roma fra i giallorossi ed il Milan, ma ce ne sono, ed anche tanti, in Serie A, considerato il fatto che nella storia queste due storiche compagini italiane si sono affrontare nella capitale in ben 98 occasioni.

Di queste il Milan ne ha perse 29, pareggiate 33 e vinte 36, l'ultima lo scorso 1 settembre in occasione della terza giornata di Serie A, quando a deciderla furono i due uomini copertina della stagione della formazione di Stefano Pioli, ovvero Olivier Giroud e Rafael Leao.