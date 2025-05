Verso Roma-Milan: Theo in dubbio, se non ce la fa gioca Jimenez a sinistra e uno tra Walker e Musah a destra

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez non è al meglio e per questo è in dubbio per la sfida di domani sera alle 20.45 in casa della Roma. Se non dovesse farcela a recuperare, a sinistra giocherà Alex Jimenez, con l'inserimento di uno tra Kyle Walker e Yunus Musah sulla fascia destra.

Il programma della 37esima giornata di Serie A:

17/05/2025 Sabato 20.45 GENOA - ATALANTA

18/05/2025 Domenica 20.45 CAGLIARI- VENEZIA (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 FIORENTINA - BOLOGNA (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 HELLAS VERONA - COMO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 INTER - LAZIO (sfida scudetto e zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 JUVENTUS - UDINESE (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 LECCE - TORINO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 MONZA - EMPOLI (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 PARMA - NAPOLI (lotta salvezza e sfida scudetto)

18/05/2025 Domenica 20.45 ROMA - MILAN (zona coppe)