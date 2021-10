Verso Roma-Milan, Tuttosport: "Incrocio pericoloso: Mou contro Ibra è double special"

In vista di Roma-Milan di domenica sera, Tuttosport titola così: "Incrocio pericoloso: Mou contro Ibra è double special". Tra l'allenatore portoghese e l'attaccante svedese c'è stima reciproca, come testimoniano per esempio le parole pronciate dal tecnico qualche tempo fa su Zlatan: "La Champions? Vincerla vuol dire fare la storia, ma ci sono grandi tecnici e grandi giocatori che non l’hanno vinta. Per me il giocatore più incredibile degli ultimi 20 anni è Ibrahimovic . E’ ancora un giocatore fantastico nonostante abbia 39 anni". In passato anche Ibra ha speso belle parole nei confronti di Mourinho: "Ci sentiamo ancora, ha avuto un impatto sulla mia carriera incredibile - disse Zlatan nel marzo del 2019 -. È ancora lo Special One, sono sicuro che tornerà a vincere".