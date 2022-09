Verso Sampdoria-Milan, Pioli pronto a mandare in campo dall'inizio tre italiani: non succedeva dal 12 marzo

Fonte: di Giovanni Picchi

Il fischio d’inizio di Samp-Milan si avvicina e i tifosi rossoneri non possono non prestare attenzione allo scontro in panchina, che vede Stefano Pioli affrontare Marco Giampaolo. Il “normal one”, che nell’esperienza milanista è diventato “on fire”, sfida il tecnico abruzzese, simbolo di una fase di fallimento in casa Milan, il cui amore con i colori rossoneri non è mai sbocciato, per usare un eufemismo. Giampaolo avrà sicuramente sete di rivincita, e Pioli ha pronte le contromosse, contro una Sampdoria che nel proprio stadio ha saputo fermare Lazio e Juventus. Nel Diavolo è prevista una mini-rivoluzione rispetto alle gare con Salisburgo ed Inter, il calendario fittissimo impone ovviamente a fare delle rotazioni. Spazio dunque ad Origi in attacco ed a Kjaer in difesa, mentre in mezzo al campo dentro Tommaso Pobega. Il centrocampista scuola Milan ha ben sostituito Bennacer a Salisburgo ed è pronto a partire titolare al fianco di Tonali, fresco di rinnovo di contratto. Qualora il tecnico emiliano confermasse le indiscrezioni del pre-partita, puntando anche su Calabria, sarebbero tre gli italiani rossoneri a scendere in campo dal primo minuto: prima volta in stagione.

Per ritrovarne altrettanti in Serie A bisogna tornare indietro di 6 mesi, quando a marzo contro l’Empoli Pioli schierò insieme Tonali, Calabria e sulla corsia mancina Florenzi, vista la squalifica di Theo. Un Milan sempre più a tinte azzurre, con la solita costante della linea green: 25 anni per Calabria, 23 per Pobega e 22 per Tonali. Verde speranza, con l’augurio che possano essere il presente ed il futuro del Milan e della Nazionale.

