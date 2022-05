Verso Sassuolo-Milan, ecco il bilancio in casa dei neroverdi in questo campionato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica alle ore 18.00 il Milan si giocherà la possibilità di laurearsi Campione d’Italia a patto che ottenga almeno un punto in quel di Sassuolo. I neroverdi quest’anno in campionato hanno ottenuto per ora 50 punti, di cui 24 in casa e 26 fuori casa. Il bilancio delle 18 partite giocate fin qui al Mapei Stadium dalla squadra di Alessio Dionisi è di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.