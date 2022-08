Verso Sassuolo-Milan, le statistiche complete del prossimo match

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

STATISTICHE SULLE PARTITE

Neanche il tempo di archiviare la terza giornata che si fa sotto il primo turno infrasettimanale della stagione. Continua il tour de force che dallo scorso sabato incluso al 18 settembre vede il Milan impegnato in sette sfide. La brillante vittoria sul Bologna ha ridato ai rossoneri la vetta, seppure in coabitazione con altre cinque squadre. Per la quarta giornata di Serie A il Milan torna su quel terreno di gioco che il 22 maggio lo ha visto celebrare lo Scudetto numero 19 della sua Storia. Si torna a Reggio Emilia, a casa del Sassuolo.

L'entusiasmo è ancora altissimo, ed è cresciuta la consapevolezza di essere una squadra pronta e con tante qualità. Si giocherà il 30 agosto: sarà l'undicesima volta che accade nella Storia del Milan. Sarà soltanto la seconda volta però che il Milan gioca di 30 agosto in Serie A. L'ultima volta che accadde, ed è anche l'ultima partita giocata in questa data, risale alla stagione 2009-2010, e il Milan di Leonardo, reduce dalla scoppola per 4-0 nel derby, preparava l'esordio in Champions a casa del Marsiglia andando a giocare a Livorno.

Non si andò oltre lo 0-0 in Toscana però. In sette occasioni di 30 agosto si giocarono turni iniziali di Coppa Italia. Il 30 agosto del 1992 però, il Milan alzò un trofeo al cielo, era la Supercoppa Italiana, e i rossoneri si imposero per 2-1 sul Parma, con reti di Marco Van Basten e Daniele Massaro. Per il Parma segnò Alessandro Melli su calcio di rigore il momentaneo 1-1.

Sarà la sfida n.20 contro il Sassuolo, la n.10 in trasferta. Finora il complessivo recita 6 vittorie e 3 sconfitte nei nove precedenti disputati. Le tre sconfitte avvennero tutte nei primi tre precedenti, con delle goleade a firma Berardi, che fecero diventare il Sassuolo ed egli stesso delle bestie nere per il Milan. Poi vennero sei vittorie consecutive, l'ultima delle quali è per l'appunto il 3-0 con cui il Milan ha sigillato lo Scudetto sul petto nella scorsa stagione: le marcature portano la firma di Giroud, autore di una doppietta, e di Franck Kessie, che si è congedato dal Milan con l'ultimo gol della stagione. È la seconda volta che il Milan vinceva a casa del Sassuolo con 3 gol di scarto. Prima di quella il 2-1 con Leao (gol dopo soli 6 secondi) e Saelemaekers nel primo tempo, Berardi nei minuti finali della partita per i neroverdi.

L'ultima sconfitta è datata 6 marzo 2016, quando il Sassuolo si impose per 2-0, con reti di Duncan e Sansone. Fu la vittoria più larga del Sassuolo in casa contro il Milan. Quella è anche l'unica partita in cui il Milan non trovò la rete. Il 30 settembre 2018 il Milan ottenne la sua prima vittoria più larga (3 gol di scarto) contro il Sassuolo al Mapei di Reggio Emilia. A segnare furono Kessié, Suso (doppietta) e Castillejo, per il Sassuolo Djuricic. Non ci sono precedenti tra Sassuolo e Milan in cui una squadra ha chiuso il primo tempo vincendo e poi ha perso la partita.

Resta però clamoroso il 4-3 con cui il Sassuolo ha battuto il Milan il 12 gennaio 2014: dopo un inizio scoppiettante firmato Robinho-Balotelli, arriva la quaterna di Berardi, prima del 4-3 finale di Montolivo a pochi minuti dalla fine. Quella sconfitta costò la panchina a Massimiliano Allegri. Due le espulsioni a giocatori del Milan a casa del Sassuolo, entrambe nella stessa partita: Romagnoli e Suso nella sconfitta per 3-2 del maggio 2015. Due anche le espulsioni a giocatori neroverdi in casa contro il Milan: toccò a Defrel nel 2-0 per il Sassuolo del 2016 e a Bourabia nel 2-1 per il Milan del luglio 2020.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo un giocatore ha esordito in un Sassuolo vs Milan: si tratta di Keisuke Honda, nel gennaio 2014. Cinque invece i giocatori che hanno giocato la loro ultima presenza in un Sassuolo-Milan: sono Daniele Bonera e Mattia Destro, il 17 maggio 2015, Franck Kessie ed Alessio Romagnoli il 22 maggio 2022. Il quinto giocatore, ancora in rosa e quindi presto pronto a modificare questa statistica, è Zlatan Ibrahimovic.

La 38ma giornata della stagione scorsa è stata l'ultima presenza di Ibra, che poi si è operato e tornerà nel 2023. Sono due i calciatori ad avere realizzato la loro prima rete in casa del Sassuolo: Alex (17/05/2015), Castillejo (30/09/2018). Solo uno invece il giocatore ad avere siglato la sua ultima rete nello stadio dei neroverdi: Franck Kessie (22/05/2022).

Sono tre i giocatori ad avere realizzato doppiette in casa del Sassuolo: Suso, Ibrahimovic ed Olivier Giroud, nel 2018, nel 2020 e nel 2022 rispettivamente. Sarà la settima sfida di Pioli al Sassuolo, la quarta in trasferta e finora 3 vittorie su 3, due delle quali per 2-1, e un 3-0. In casa invece solo un pareggio e due sconfitte.

Arbitra Giovanni Ayroldi di Molfetta, prima volta con lui come arbitro in una partita del Milan.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)