Verso Spezia-Milan, nel pomeriggio la partenza della squadra per la Liguria

Dopo l'allenamento mattutino e la conferenza di mister Pioli subito dopo l'ora di pranzo, il Milan viaggerà alla volta della Liguria per il match di sabato pomeriggio contro lo Spezia. I rossoneri partiranno oggi pomeriggio dall'aeroporto Malpensa di Milano in direzione Pisa: una volta atterrati proseguiranno verso la città ligure in pullman, l'orario d'arrivo a destinazione è previsto per ora di cena.